Una giornata di studio per gli operatori di Polizia Locale, organizzata dall’Anvu, si terrà domani all’Una Hotel.

Il programma partirà dalle 9.45 con l’incontro con il commissario capo nuovo circondario Imolese, Ugo Sergio Auteri, sulle ultime modifiche della disciplina dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e dei veicoli in proprietà privata. A seguire, alle 11.30, Massimo Petrucci, coordinatore regionale Fp Cisl, tratterà delle modifiche del vestiario e dei mezzi in dotazione alla Polizia. In conclusione, Domenica Manzione, procuratore della Repubblica, terrà una lezione sulle modifiche relativo all’abbandono dei rifiuti.