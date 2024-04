Lo sguardo oltre il nostro microcosmo

Mille occhi sulla città. Detta così sembra banale. Anche perché se andate a cercare sul sito del ministero dell’Interno è questo il nome dato ai progetti di implementazione della videosorveglianza nelle nostre città. Occhi elettronici per controllare strade e vicoli, palazzi pubblici e attività commerciali. Per dare sicurezza (ai cittadini che passeggiano) e garantire sicurezza (individuare i responsabili di reati). E non è solo una differenza semantica. In mezzo c’è tutto l’universo di paure (vere o presunte) che alimentano lo storytelling sociale.