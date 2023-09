Palazzo Mediceo. Oggi la visita tra le curiosità

Nuova visita guidata per conoscere storia e curiosità di Palazzo Mediceo. L’appuntamento, in programma oggi alle 18, è promosso nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio:a guidare il gruppo sarà Stefania Neri, esperta del Palazzo, che accompagnerà alla scoperta di numerose notizie. A partire dal cortile con la storia della trota in marmo posizionata sul pozzo e che, a distanza di tanti anni con l’apertura della riserva di pesca medicea, è diventata meta di numerosi pescatori che si scattano selfie propiziatori. Tra questi il conduttore televisivo e grande appassionato di pesca Carlo Conti, campioni dello sport come il pallavolista Gabriele Nelli, i cantanti Jo Squillo e Francesco Salvi, solo per citarne alcuni. Prenotazione (anche via WhatsApp) al numero 349 1803349.

Il costo è 10 euro, ridotto di 5 euro per bambini dai 6 ai 10 anni.