Palazzo Mediceo "Malgrado tutto il futuro sarà..."

Oggi e domani sono gli ultimi due giorni per visitare la mostra di Vito Tongiani “Malgrado tutto il futuro sarà nostro” a Seravezza nelle sale di Palazzo Mediceo Domani dalle 19 a far da Cicerone alla mostra è una guida d’eccezione: l’artista Vito Tongiani che racconterà sala dopo sala l’essenza delle opere e della arte e la esperienza di vita e di visioni che hanno portato l’artista a raccontare molti decenni di storia italiana e gli anni in cui si è calato in altra dimensione e altra cultura, quella magrebina dovuta alla permanenze in Marocco dove incontra un altro mondo, un mondo cercato, un mondo antico, lontano dalla frenesia dell’Occidente. I visitatori potranno ascoltare il racconto di come sono nati i ritratti delle sue modelle, di quei volti e quei pensieri che Tongiani ha fissato sulla tela donando allo spettatore la bellezza femminile nella forma universale. A questo si aggiungeranno i “naufragi” tema caro all’artista che con le opere in cui mette su tela questo tema racconta del dolore ma anche dell’indifferenza di un’epoca che vede finire in mare troppe vite. Tema attualissino. Con Tongiani sarà possibile passare in rassegna le opere più importanti che fanno parte dell’impianto espositivo e sono datate dal 1970 fino ai giorni nostri. È un racconto, quello del maestro toscano che vede il suo impegno politico e sociale, con le rappresentazioni di soggetto storico e mitologico degli anni Ottanta e primi anni duemila dove non si può certamente perdere la visione dell’opera “Pentesilea morente allontanata dal campo di battaglia“ capolavoro conservato, e di proprietà del Senato della Repubblica che difficilmente sarà possibile rivedere esposto al pubblico. Orari di apertura oggi e domani dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 22.

M.N.