Palazzo Mediceo disponibile per feste private e meeting aziendali

Palazzo Mediceo si appresta a diventare sempre più un luogo dinamico. Nascono con queste finalità i progetti “Festeggia a regola d’arte” e “Team building creativi”, promossi dalla Fondazione Terre Medicee. "Due progetti che vanno a intercettare, in modo originale e creativo, tendenze sempre più diffuse – spiega Davide Monaco, direttore generale della Fondazione Terre Medicee – proponendo un modo diverso di vivere momenti importanti che si desidera condividere con le persone più care o con il proprio team di lavoro, favorendo in questo modo la condivisione e il divertimento in un luogo caratterizzato dall’arte e dalla cultura".

“Festeggia a regola d’arte” è il progetto pensato per rendere speciali momenti significativi come compleanni, addii al nubilato, al celibati, baby shower, anniversari e quanto altro si desidera condividere con le persone più care. Ecco che sarà possibile creare un momento davvero speciale scegliendo un laboratorio creativo di pittura, mosaico, creta, copia dal vero, così come una visita guidata alle mostre in corso.

Altra opportunità è quella dei “Team building creativi”, anche questi proposti dinanzi alla crescente tendenza di molte aziende di promuovere occasioni di aggregazione per i propri dipendenti. Ecco che anche in questo caso sarà possibile richiedere alla Fondazione Terre Medicee l’organizzazione di laboratori creativi, sulle diverse tecniche artistiche, e visite guidate che diverranno occasione di confronto per condividere idee all’interno del team aziendale, rafforzando in questo modo anche la collaborazione e il senso di appartenenza. Per organizzare sia le feste a regola d’arte sia i team building creativi, si può inviare una email a [email protected] o chiamare il numero 349 1803349.