Palazzo Littorio. Un salto nel futuro

Come sarà Palazzo Littorio? Il piano terra ospiterà una caffetteria, un infopoint turistico, il punto accoglienza museo, con postazione ticket, bookshop e dehor esterno, una grande sala convegni polivalente. L’arte avrà ampio spazio nel primo piano, dove è prevista un’esposizione permanente dell’artista Rosario Murabito, legato a Camaiore e a Casoli: l’inventore e il promotore degli Sgraffiti di Casoli ha lasciato in eredità anche una cospicua collezione di opere pittoriche e scultoree. Artista internazionale di origini catanesi, Murabito ha rappresentato una delle espressioni più dinamiche e poliedriche dell’arte italiana contemporanea: una figura che Camaiore e la Versilia hanno avuto la fortuna di ospitare negli anni del suo maggiore fervore creativo e che ora si vuole valorizzare. In più, la collocazione delle opere di Murabito all’interno di una terrazza espositiva a vetrate proiettata verso il panorama dei monti circostanti (e quindi verso il borgo di Casoli), permetterà di istituire un collegamento ideale ma anche fisico con la casa-museo dell’artista, così da valorizzare la casa-museo Murabito di Casoli in chiave turistica e creare un “percorso d’arte” che si snodi attraverso il territorio di Camaiore e che abbia il suo perno proprio nel borgo di Casoli, conosciuto, appunto, per i suoi famosi sgraffiti.

Al secondo piano, che si sviluppa come piano sottotetto, è previsto un ulteriore spazio espositivo attrezzato per esposizioni temporanee e laboratori, con l’intenzione di dedicarlo anche alla promozione e alla valorizzazione delle espressioni culturali tradizionali di Camaiore, con un percorso che ne racconti la storia tramite la sua arte e la sua cultura che ancora oggi vive e si rinnova anno dopo anno.