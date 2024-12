Palazzo Ducale premia i musei della Piccola Atene. Sono i più attivi di tutti

Ennesimo riconoscimento per il sistema museale di Pietrasanta, che si conferma punto di riferimento culturale e artistico di eccellenza. A Lucca, nella chiesa di San Francesco, la rete civica museale è stata infatti premiata come la più vivace a livello provinciale grazie alle attività di cooperazione e promozione sviluppate nel corso del 2024. A ritirare la medaglia simbolo di questo forte impegno culturale, la scorsa settimana, sono state la presidente del consiglio comunale Paola Brizzolari e la direttrice del Museo dei bozzetti Chiara Celli. Il premio è stato consegnato al termine di un evento in cartellone per il terzo festival “I Musei del sorriso”. "Questo riconoscimento – sottolinea l’amministrazione comunale – rappresenta un ulteriore attestato di benemerenza per un sistema che, con il maggior numero di sedi museali iscritte alla rete della Provincia di Lucca, vale a dire il museo archeologico ’Bruno Antonucci’, Casa Carducci a Valdicastello, il Museo dei bozzetti ’Pierluigi Gherardi’ e il Museo Barsanti, si pone a pieno titolo fra i motori principali della promozione culturale in città".