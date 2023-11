Palazzo Andreotti. Restyling... di lusso

Cinque appartamenti di lusso a due passi dal Duomo in uno degli edifici più caratteristici della città. A riscrivere la storia di palazzo Andreotti, sul lato monti di via Mazzini, è la nuova scommessa del Gruppo Nesti, proprietario dell’immobile, già salito alla ribalta per l’investimento milionario al Principe di Piemonte a Viareggio. L’intervento, su progetto dello studio Archea associati di Firenze, a cui fa capo l’archistar Marco Casamonti, con la collaborazione dello studio Rocco e Puccetti di Lucca, prevede l’avvio del cantiere a gennaio 2024 per un totale di un paio d’anni di lavori.

Cantiere che tra l’altro non intralcerà eventi o manifestazioni nel cuore della città in quanto il ponteggio al piano terra avrà la particolarità di poter arretrare appositamente per non occupare il passaggio in particolari occasioni che possano richiamare pubblico. In ballo c’è il futuro di un palazzo considerato molto ricco sul profilo artistico e architettonico e che si sviluppa su tre livelli. Basti pensare alle sei aperture decorate sulla facciata principale e le finestre a edicola centinate al primo e secondo piano. Un bene che attualmente versa in condizioni di forte degrado, tant’è che da tempo la facciata è stata messa in sicurezza con pannellature. Il progetto punta al binomio recupero-conservazione e prevede al piano terra un’area commerciale di circa 200 metri quadri e ai piani superiori cinque grandi unità residenziali che variano da 125 a 300 metri quadri, più il restauro dei soffitti decorati. "Da oltre 15 anni – interviene il sindaco Alberto Giovannetti – il palazzo versava in condizioni di abbandono. Un plauso agli imprenditori: recuperare un elemento di cultura in città con unità abitative di altissima qualità e finiture di lusso darà ancora più lustro al centro storico".