Pacchi alimentari di Natale. Creati a San Patrignano

Il sindaco Bruno Murzi, insieme al consigliere delegato alle politiche sociali Duilio Maggi, ha partecipato nella sede dell’Associazione Azzurra alla consegna speciale dei pacchi di Natale destinati a 40 famiglie seguite dai servizi sociali del Comune. Ogni mese Azzurra per conto del Comune organizza la preparazione di pacchi alimentari per i nuclei in difficoltà: vengono poi consegnati a domicilio grazie al supporto della Misericordia e della Croce Verde di Forte dei Marmi. Questo mese l’iniziativa è stata arricchita: è stato aggiunto un pacco speciale con prodotti tipici del Natale, acquistato dalla comunità di San Patrignano. "Quando Azzurra ci ha proposto di utilizzare i pacchi di Natale realizzati dalla comunità di San Patrignano, abbiamo accolto l’idea con entusiasmo – dice Murzi – l’ulteriore impegno economico dell’amministrazione è stato un modo per offrire un doppio sostegno: da un lato aiutiamo concretamente i nostri concittadini in difficoltà, dall’altro sosteniamo una realtà che da oltre 40 anni offre un aiuto fondamentale ai giovani con problemi di dipendenza". Durante la mattinata, il sindaco ha avuto l’opportunità di osservare direttamente il lavoro dell’associazione Azzurra: "Ho constatato l’ottima organizzazione e il grande impegno con cui viene gestito questo servizio. La collaborazione tra il Comune, l’associazione Azzurra, la Misericordia e la Croce Verde è un esempio concreto di sinergia positiva per portare un aiuto concreto e prezioso alle famiglie che ne hanno più bisogno"