’Pacchetto scuola’ Aperte le domande

Da ieri è aperto il bando del Comune per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale "Pacchetto scuola" per l’anno scolastico 20232024. Il pacchetto prevede un sostegno per le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studentesse e studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili (Isee non superiore a 15.748,78 euro) al fine di promuoverne l’accesso e il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado, e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, garantendo al contempo la massima omogeneità ed equità. L’incentivo verrà attribuito a chi sarà in possesso dei requisiti secondo una graduatoria unica comunale stilata in ordine di Isee crescente. "L’obiettivo è garantire pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari – rimuovendo ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e cercando di perseguire il miglioramento della qualità e dell’efficacia del sistema educativo nel suo complesso".

Le domande dovranno essere presentate entro il 22 settembre, esclusivamente in modalità online, collegandosi al sito istituzionale del Comune, accedendo al Portale del Cittadino identificandosi con Spid o Cie. "Un’opportunità per tante famiglie per affrontare le spese legate alla scuola – commenta la sindaca Simona Barsotti –; il diritto allo studio per noi è un valore fondante e su questa strada lavoriamo su tutti i fronti". Il bando è presente sul sito e l’ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione per ulteriori info al numero 0584979295.

RedViar