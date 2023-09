Oviesse a Viareggio a caccia di commessie

COMMESSIE PER OVS VIAREGGIO

Sales Assistant full time da impiegare nel negozio di Viareggio per gestire il cliente, perché possa scoprire anche grazie al tuo supporto le nostre collezioni, allestire lo store, applicando le linee guida espositive condivise dal team visual, riassortire il reparto, avendo cura che l’esposizione valorizzi il prodotto, contribuire al raggiungimento dei risultati di vendita previsti per il negozio, promuovere un approccio sempre orientato al cliente, anche attraverso una conoscenza approfondita dei prodotti e tessuti. Esperienza simile in altri contesti retail, approccio creativo, Interesse per moda o fashion retail. Candidature: simplyhired.it.

COLF

Privati a Forte dei Marmi cerca con esperienza, referenze dimostrabili, tempo indeterminato. Cv a [email protected]