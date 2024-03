Otto pretedenti al titolo versiliese

In otto a giocarsi il titolo di campione versiliese del campionato Uisp. La seconda parte della stagione, quella che definirà la vincitrice del titolo, riparte la prossima settimana e promette vera bagarre. Le otto pretendenti sono state suddivise in due gironi, con le prime due di ogni raggruppamento che si qualificheranno in semifinali incrociate.

Nel girone A: Arena Metato (campione in carica), GO 77 I Passi, Bellariviera e Tdl Soccer; nel girone B: Torcigliano, Unione Quiesa Orange, Mb Team e Croce Verde Discobolo.

"Speriamo di mantenere quel che di buono abbiamo fatto finora- commenta Gianluca Franchi dell’Arena Metato–. L’obiettivo è arrivare tra le prime due del girone". "Cercheremo di fare il meglio possibile" promette Manuel Puntoni del Go I Passi.