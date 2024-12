Ottava edizione di Ematologia Day. Progetti del reparto del “Versilia“

VIAREGGIOSi è svolto nella sede di UNA Hotel Lido di Camaiore, l’ottava edizione dell’Ematologia Day, appuntamento diventato ormai tradizionale, organizzato dal Comitato Versilia per l’Ematologia ODV per raccontare progetti e novità relativi al reparto di Ematologia dell’ospedale Versilia.

Una giornata, a cui tutti i comuni della Versilia hanno dato il loro patrocinio e che ha visto la presenza di Anna Graziani in rappresentanza del Comune di Camaiore, Lorenzo Giusti per Pietrasanta e Sara Grilli per Viareggio, aperta da Cinzia Marchetti della direzione ospedaliera del Versilia, che ha portato i saluti della direttrice della struttura Lisanna Baroncelli. Ha introdotto i lavori il direttore dell’Ematologia aziendale dell’Asl Toscana nord ovest, Enrico Capochiani, con un excursus sulle attività dell’Ematologia dell’ospedale Versilia sottolineando l’efficace collaborazione con il Comitato Versilia per l’ematologia Odv.

Il tema del convegno, la medicina di genere, è stato poi approfondito nell’intervento del medico della Medicina, Daniele Taccola, assente per motivi personali ma attivo nelle proposte organizzative, che ha messo in luce la posizione del Servizio Sanitario Nazionale sull’argomento.