Ospedale “Versilia“. Professionalità e cure riconosciute dai pazienti

Si sente spesso tanto parlare di malasanità, ma non sempre è così. La signora Anna Teresa Santucci di Querceta, vuole da queste colonne sentitamente ringraziare il Pronto Soccorso, la Terapia Intensiva e il Reparto di Chirurgia dell’Ospedale Versilia, per le cure prestate al fratello Anselmo, là ricoverato a seguito di un incidente stradale avvenuto a Forte dei Marmi. Un ringraziamento particolare va a tutti: dai medici, agli infermieri per l’alta professionalità e per la disponibilità sempre dimostrata durante tutta la sua degenza.