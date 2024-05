Orchidea in giardino. È una specie rarissima

La fioritura di una rara orchidea selvatica è stata scoperta nel giardino della scuola dell’istituto comprensivo Camaiore 3. Si tratta della Serapias neglecta, nota come Serapide trascurata, una specie protetta, segnalata nella Convenzione di Washington e classificata come "vicina alla minaccia di estinzione".

La scoperta è, come spesso capita in questi casi, del tutto accidentale. Una squadra di operai stava mettendo a dimora alcuni alberi donati alla scuola dal Consorzio quando un’esperta dell’ente ha notato la delicata fioritura fare capolino nel prato. La segnalazione, subito confermata da botanici, è stata passata a Riccardo Rolle, dirigente scolastico, che ha subito coinvolto la docente Cristina Bulgheri e una classe di studenti perché avviassero un progetto di protezione. Le orchidee selvatiche sono rare e preziose, per nascere hanno bisogno di trovare non solo il terreno adatto, ma anche la presenza di una seconda specie simbionte che possa dare loro il giusto nutrimento.

"I ragazzi e l’insegnante hanno reagito con entusiasmo e curiosità di fronte al ritrovamento e hanno iniziato una specie di caccia al tesoro perlustrando i prati della nostra scuola in cerca di altri esemplari – racconta Rolle –; l’occasione è stata importante per riflettere sul patrimonio vegetale italiano, su quanto possiamo fare per proteggerlo e sul fatto che, soprattutto, dobbiamo imparare a conoscerlo".

"La biodiversità dei prati e anche dei nostri giardini è straordinaria e siamo lieti di questa scoperta avvenuta proprio mentre eravamo intenti a trasmettere questi valori attraverso la piantumazione di alberi e arbusti", aggiunge il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi.