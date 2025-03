Opere pubbliche. Via al piano triennale

Approvato in consiglio il piano triennale dei lavori pubblici 2025-2027. Si parte quest’anno con opere per un valore complessivo di 3,5 milioni. Prioritari gli interventi sulle strade del territorio: in previsione il primo lotto di lavori per la messa in sicurezza di via di Balbano con il consolidamento delle scarpate (un milione e 100mila euro), a cui seguiranno altri 700mila euro nel 2026, ma anche il consolidamento di via Canipaletti a Miglianello e la messa in sicurezza di via di Pioppogatto con il consolidamento arginale.

Prosegue anche l’impegno dell’amministrazione sulle scuole con l’adeguamento sismico della ’don Aldo Mei’ di Bozzano e 250mila euro di manutenzione straordinaria agli edifici scolastici oltre alla sistemazione del parcheggio a servizio delle scuole di Piano di Mommio.

Il 2025 sarà anche l’anno degli impianti sportivi con 150mila euro per la manutenzione straordinaria dei campi. Oltre 600mila alla manutenzione di piani stradali, fabbricati, verde pubblico e arredo urbano. Stessa cifra per le ciclabili.

"Il piano prosegue fino al 2027 con interventi strategici a medio e lungo termine – spiega l’assessore Natali – si procede ovviamente per priorità ma con una visione complessiva, una ripartenza vera e concreta".