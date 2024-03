Operato d’urgenza studente dell’Erasmus

Malore improvviso: uno studente in Erasmus a Viareggio finisce in ospedale. Nei giorni scorsi un diciassettenne olandese che si trovava a Viareggio per svolgere il progetto di scambio culturale si è sentito male ed è stato portato al pronto soccorso e sottoposto a un intervento chirurgico. Le insegnanti della scuola lo hanno assistito durante le cure. "Jules – racconta la madre – è stato operato di appendicite. La nostra gratitudine va a tutta l’equipe del reparto Week Surgery dell’ospedale Versilia per la cura, la dedizione e la gentilezza. Non c’è mai un momento giusto per essere ricoverato in ospedale per la prima volta, ma per Jules, a 17 anni, all’estero in un paese straniero, senza conoscere la lingua, è stata un’esperienza davvero intensa. Tutto lo staff dell’ospedale, dagli infermieri e infermiere, ai chirurghi ai tecnici di laboratorio, lo hanno sempre messo a proprio agio e lo hanno rassicurato, in ogni momento. I medici hanno mantenuto contatti con noi in Olanda per spiegarci, con un fluente inglese, passo dopo passo come la situazione stesse evolvendo. Siamo rimasti impressionati per il livello di cura prestato e – conclude la mamma - non potremo mai ringraziare sufficientemente per tutta l’assistenza e non sarete mai dimenticati".

E.P.