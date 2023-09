Operaio morto "Una tragica fatalità, siamo vicini alla famiglia"

Morte di Roland Cizmja: l’azienda Ceragioli si stringe al dolore della famiglia. Con una nota sintetica quanto chiara, la Ceragioli Costruzioni descrive lo sgomento per la tragica sorte del proprio operaio ed amico e ribadisce la propria correttezza tecnica e professionale: “Il tragico evento che ha visto il decesso di Roland Cizmja, nostro operaio da oramai diversi anni, nonché caro amico di tanti colleghi - recita la nota - ha lasciato sgomenta la Ceragioli Costruzioni tutta, dal titolare Stefano, ai tecnici, a tutto il gruppo operai e trasportatori".

La Ceragioli Costruzioni era aconoscenza degli spostamenti del Cizmja: Roland era regolarmente in servizio e si stava occupando del recupero di un mezzo di proprietà della Ceragioli Costruzioni fornito a noleggio a un’impresa locale. Stava rientrando in magazzino quando è accaduto qualcosa che gli inquirenti stanno ancora verificando. "Ad oggi, nel rispetto della famiglia del nostro caro Roland, tutta l’azienda – si legge ancora nella nota – crede che sia fondamentale non fomentare sterili polemiche alla base di congetture o strumentalizzazioni politiche di bassa lega. Ma è nostro dovere affermare quanto la Ceragioli Costruzioni tenga al proprio personale, alla loro professione tanto quanto alla loro salute e alla loro vita; non si risparmia in corsi di formazione e nella dotazione di DPI (oltre quelli minimi necessari). Certo non abbiamo il controllo sul fato, sul caso nefasto che è sempre pronto al peggio. Non è concepibile che nel 2023 un padre di famiglia non faccia rientro a casa dal lavoro e quando accade nella tua “famiglia di lavoro” lascia un immenso dolore".

Intanto pare che purtroppo il Cizmja avesse perduto per strada il cellulare, ritrovato distante dalla salma, con cui avrebbe potuto forse chiamare soccorsi.