Open day alle primarie. Le scuole si presentano

Scuole in fermento per presentare le attività formative, con open day che riguardano i quattro plessi delle primarie. Il nuovo programma di open day inizia con la scuola Calvino di Ripa, l’11 dicembre dalle 15 alle 16, che propone il laboratorio artistico-espressivo con i piccoli artisti della scuola. Si replicherà poi il 18 dicembre (dalle 16.30 alle 18.30) con la classica formula dell’open day. La scuola di Ripa propone lezioni tutti i giorni, dalle 8.30 alle 16.30, un tempo pieno sul quale si basa il gioco di parole dello slogan: “Ripa-rtiamo da un tempo pieno ricco di esperienze e laboratori, per una scuola del fare e non solo del dire”. Per visite su appuntamento, si può chiamare il numero 0584 756973. “Una scuola per amico” è invece lo slogan della Gianni Rodari di Frasso che aprirà le porte il 12 dicembre, dalle 16.15 alle 18.15. Le lezioni in questo plesso si tengono i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.10 alle 12.10 e i martedì e giovedì dalle 8.10 alle 16.10 (per visite su appuntamento: 0584 768287). La Don Milani di Marzocchino ha in programma l’open day il 19 dicembre dalle 16.30 alle 18.30, (info: 0584 769081) e la Frediani il 20 dicembre. "Le prime date dell’open day sono andate molto bene – commenta l’assessore alla scuola Valentina Mozzoni (nella foto) – e hanno visto una discreta partecipazione di famiglie, interessate a conoscere in prima persona i plessi, la loro organizzazione, gli insegnanti e le attività. Se c’è un dato comune alle nostre scuole è l’alto livello qualitativo della didattica, per questo la preferenza di una scuola rispetto a un’altra è spesso motivata da altre considerazioni, come l’orario delle lezioni più consono".