Opa ostile: Articolo Uno scala il Pd Così la "ditta" s’è ripresa Via Regia

di Beppe Nelli Per Matteo Renzi la "ditta" era la vecchia nomenklatura Pd schierata contro di lui. Un prestito da George V che per la Royal Family aveva inventato il nomignolo "The Firm". E la "ditta", riveduta e corretta, ha scalato il Pd con un’Opa "ostile" in cui gli ex Dem di Articolo Uno hanno dilagato. Loro sono andati compatti a votare alle primarie aperte del Pd, gli iscritti no. Secondo i conti di Fabrizio Manfredi, ex Dem che con quelli di Articolo Uno si reiscriverà al Pd, in Versilia ha votato per Elly Schlein il 54% degli iscritti, e ben il 74% dei partecipanti alle primarie (compresi diversi fuoriusciti del commissariamento viareggino). La differenza è la scalata contro l’establishment: anche Eugenio Giani tifava Stefano Bonaccini-Valentina Mercanti. Scegliendo Elly Schlein alla segreteria nazionale ed Emiliano Fossi a quella regionale, Articolo Uno (sembravano 4 amici al bar) ha eletto il proprio segretario versiliese Marco Corsetti all’assemblea regionale, insieme al lucchese Andrea Sarti, visto che il collegio era provinciale. In definitiva, lo smacco per la nomenklatura riguarda anche l’asse Lucca-Viareggio, "l’amor che move il sol e l’altre stelle" Dem in Versilia. Un risultato per Articolo Uno che alle comunali 2020, a Viareggio, ha preso insieme...