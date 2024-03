Ombrellone sociale 8 posti disponibili nelle spiagge comunali

Ombrellone sociale: dal 2 aprile sarà disponibile l’avviso pubblico per l’assegnazione nelle spiagge attrezzate comunali di 8 ombrelloni, 4 alla spiaggia di Levante e 4 a Ponente, riservati a cittadini e nuclei residenti con Isee inferiore a 15mila euro, associazioni ed enti assistenziali. L’assegnazione sarà valida secondo turni di 15 giorni, dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 25 giugno. Le domande dovranno essere presentate entro le 12.30 di venerdì 3 maggio con consegna a mano al protocollo o via pec a [email protected]. Per info: 0584/280287