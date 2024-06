Omaggio agli artigiani. Undici sculture in arrivo tra via Versilia e il pontile

Avviato con le monumentali mani in marmo di Lorenzo Quinn, il rilancio artistico di Tonfano sta per essere completato con un progetto lungo quasi un anno che andrà a saldare le tre anime della frazione in un unico percorso. Si tratta della seconda edizione dell’evento “Omaggio agli artigiani“ (nella foto la prima del 2022), in agenda dal 6 luglio fino al 1° giugno 2025. Il percorso, dal titolo “La scultura interpreta il mare e il vento: omaggio a Marina di Pietrasanta”, prevede 11 sculture, di cui 7 in via Versilia e 4 all’inizio del pontile, con le mani di Quinn a fare da “cerniera“ in piazza XXIV Maggio. Il Comune avvierà il procedimento per la manifestazione d’interesse rivolta a laboratori di marmo e fonderie. "L’amministrazione resta fedele al progetto originario di valorizzazione turistica attraverso il saper fare artigianale – si legge nella delibera – in linea con la natura strategica dell’intervento quale buona pratica di riqualificazione urbana a base creativa attraverso il sostegno alla tradizionale lavorazione artistica di Pietrasanta e di promozione del rapporto privilegiato tra artigiani e artisti, con ricadute positive anche sull’attrattività turistica e commerciale del territorio".

d.m.