Oltre un mese di eventi natalizi. Emessa l’ordinanza, occhio ai divieti

Un lungo viaggio dal 1° dicembre al 7 gennaio con una miriade di appuntamenti per grandi e piccini, e di conseguenza con una vera e propria rivoluzione della viabilità. È l’effetto di “Natale al Forte“, contenitore di eventi promosso dal Comune che prenderà il via il 1° dicembre (fino al 26) con i mercatini in piazza Garibaldi. Spazio anche al “Regno di Babbo Natale“ dal 2 al 7 gennaio al Fortino di piazza Garibaldi, così come le animazioni in centro e nelle frazioni dal 2 dicembre al 7 gennaio e i mercati natalizi “Fortemente Natale“ che saranno allestiti in piazza Marconi il 3, 10, 17 e 24 dicembre. Come ogni anno si tratta di iniziative che porteranno in paese tantissimi visitatori, ragion per cui la polizia municipale mercoledì ha emesso un’ordinanza ricca di provvedimenti.

Il 9 dicembre, quando a Vittoria Apuana si esibirà il Joyful gospel ensamble, dalle 13 alle 21 scaterà il divieto di transito in via padre Ignazio da Carrara (tra le vie Mazzini e Lorenzo dei Medici), divieto di sosta in via padre Iganzio da Carrara (tra le vie Mazzini e Cellini) e senso unico in via Savonarola (tra le vie padre Ignazio da Carrara e Lorenzo dei Medici) e mare-monti in via padre Ignazio da Carrara (tra le vie Castracani e Lorenzo dei Medici). Il 10 e 17 dicembre, per Christmas light parade e Lumina, dalle 14 alle 20 divieto di transito e sosta in via e nei tratti delle vie Duca D’Aosta, piazza Garibaldi e via Spinetti compresi tra via Trento e via Matteotti. Idem il 30 dicembre (concerto gospel) e il 6 gennaio (Befana) dalle 17 alle 20, così come dalle 12 del 31 dicembre (concerto fine anno) alle 18 del 1° gennaio. Infine il 16 e 24 dicembre dalle 16 alle 19 per consentire lo svolgimentoin sicurezza dello spettacolo itinerante “BadaBimbumBand” saranno adottati provvedimenti temporanei con la collaborazione del personale del servizio autonomo ambito e cultura del Comune.