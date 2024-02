Olivo, a lezione di potatura. Sarà svelata la tecnica innovativa

Una tecnica di potatura degli olivi rivoluzionaria che consente di operare in sicurezza e di ottenere una maggiore produzione di olive. E’ la cosiddetta potatura a vaso policonico, di cui è maestro Stefano Bacciarelli, vincitore di premi a livello regionale e nazionale. Con questa tecnica l’albero viene potato in maniera che, quando si sviluppano i rami, la vegetazione assume una forma conica. Molti i vantaggi che essa offre: innanzitutto è possibile operare da terra senza l’ausilio di scale evitando il rischio di cadute; inoltre consente potare una pianta in modo più veloce rispetto ad altri sistemi e favorisce una produzione di olive superiore. Bacciarelli illustrerà i segreti della sua tecnica in un corso di potatura dell’olivo che si svolgerà domani al ristorante Antico Uliveto di Pozzi. Il corso si svolgerà in due sessioni tra mattina e pomeriggio con inizio alle 9, ed è promosso dalla condotta Slow Food Terre Medicee e Apuane e dalla Comunità Slow Food Olivo Quercetano, con la collaborazione dell’Associazione Produttori Olivicoli Toscani. Ma per coltivare gli olivi non basta la potatura. Lunedì 11 marzo alle 17,30, sempre al ristorante Antico Uliveto si svolgerà un incontro tecnico sulla concimazione dell’olivo che sarà tenuto dall’agronomo Lamberto Tosi. Per informazioni e iscrizioni: inviare una mail a [email protected] o telefonare al 328-5777902 (Cristina Pellizzari).