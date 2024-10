Oliviero Toscani: la società nei suoi scatti

Oliviero Toscani e il viaggio nella società che si trasforma attraverso i suoi scatti che hanno cambiato la storia della fotografia e rivoluzionato il sistema della comunicazione pubblicitaria. Da sabato alle 18.30 al 9 febbraio 2025 per la prima volta nella Piccola Atene Flora Bigai Arte Contemporanea propone una raccolta, curara da Luca Beatrice, così come usavano i grandi del rock quando volevano ripercorrere nei dischi alcuni passi fondamentali della carriera. La mostra parte dagli inizi degli anni ’70 quando Toscani era un giovane fotografo che scattava in bianco e nero ritratti incisivi e geniali fino ai giorni passando dal bianco e nero al colore (foto). Mostra possibile grazie allo Archivio Toscani, Susanna Cristanti, Nicolas Ballario.

