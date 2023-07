Olimpiadi "Pinuglioro" Giochi carnevaleschi

VIAREGGIO

Momenti di aggregazione per gli adulti, giochi per i bambini e un sottofondo carnevalesco. Venerdì pomeriggio il comitato Carnevale Rione Campo d’Aviazione, con le Olimpiadi di Capitan Pinuglioro, ha chiuso definitivamente il 2023 con una lunga e partecipata giornata a La Tinaia in via Dei Comparini. Alla presenza di Burlamacco e Ondina, arrivati a bordo della loro Burla Car, e delle altre maschere rionali si è giocato a Burraco, sotto la super visione degli arbitri del Circolo Amici Miei di Torre del Lago, mentre i bambini, cui sono arrivati i saluti dei campioni olimpici - Nicola Vizzoni (martello, Sidney 2000) e Luca Tesconi (carabina, Londra 2012) oltre che della viareggina Diletta Carli, che nel nuoto ha partecipato a Londra 2012 e Rio 2016- si sono potuti cimentare in giochi singoli e in disegno. A fine serata dopo oltre 3 ore di giochi, inframmezzate da cena e dalla stupenda esibizione del noto tenore viareggino Giovanni Cervelli (che ha deliziato il pubblico con 5 pezzi tratti dalle più famose opere liriche), ci sono state le premiazioni ed i saluti di rito, con l’arriverdeci al 2024. Vincitore del torneo di Burraco (al via ben 36 coppie) Giovanna Pellegrini e Alfonso Iannazzone che hanno preceduto Adriana Raffaelli e Franca Bandoni, all’ultimo, con tanto di premio speciale, Valentino Bergamini e Luciana Puosi. "Abbiamo voluto dare un segnale al quartiere – ha sottolineato il presidente Gianluca Molco – che il comitato Carnevale è attivo, non solo nel canonico periodo carnevalesco, e che vuole fare qualcosa per il quartiere intero".

S.I.