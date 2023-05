Olimpiadi della matematica Zucchelli è medaglia di bronzo

Un bella notizia per il liceo scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio. Margherita Zucchelli, alunna della V D, si è classificata al terzo posto alle Olimpiadi della Matematica che si svolgono ogni anno a Cesenatico . E’ stata premiata con la medaglia di bronzo alla finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica a Cesenatico, a cui li liceo partecipa con una lunga tradizione, sia a squadre che a livello individuale. Margherita ha sempre ottenuto risultati eccellenti in questa disciplina e il traguardo raggiunto conferma l’ottima preparazione e il talento per i numeri.

Congratulazioni le sono arrivate da tutti i docenti del liceo viareggino, dove anahce la madre, Laura Pierpaoli, insegna matematica e fisica.

C.S.