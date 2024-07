Olimpiadi del Cuore show. Gran finale con le note di Arisa. Oltre 250 ospiti al Twiga

Standing ovation per Arisa, grande protagonista della serata conclusiva dell’ottava edizione delle Olimpiadi del Cuore. Oltre 250 persone al Twiga ad ascoltare un’ora di show della cantante, nell’appuntamento che ha contribuito alla raccolta fondi per le popolazioni alluvionate toscane di Campi Bisenzio, Montemurlo e Quarrata e per il completamento della costruzione del “Peace Hospital” a Medjugorje. "Le finalità di Paolo Brosio sono davvero nobili – ha detto Arisa – e sono qui con grande piacere per aiutare chi ha bisogno. Le Olimpiadi del cuore vanno sostenute". Al termine dell’ultimo pezzo, “La notte”, Arisa scesa dal palco ha ricevuto i complimenti di Valeria Marini madrina della serata e del ministro Daniela Santanché. La serata presentata da Paolo Brosio - affiancato da Matilde Brandi, Cecilia Capriotti, Miriana Trevisan, Chiara Squaglia, Alice De Bortoli, Elisa Liistro e Lisa Cardelli - si è aperta con la premiazione dei donatori. Poi sul palco è salito il tenore Fabio Armiliato vincitore del Premio internazionale Giacomo Puccini nel 2014. Jo Squillo e le sue ballerine hanno proiettato nella musica anni Ottanta e la band di Pago ha dato ritmo alla serata con un repertorio internazionale. premiazione dei vincitori dei tornei di tennis e padel, un aspetto sportivo della manifestazione che è andato in scena al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi. Poi il gran finale con il taglio della torta offerta dalla pasticceria Aldo di Forte dei Marmi. "Un’edizione super – ha detto – con un livello qualitativo di assoluta eccellenza. Noi facciamo tanta beneficenza facendo divertire la gente con un intrattenimento di assoluto valore. Grazie a tutti e arrivederci al 2025".

Fra.Na.