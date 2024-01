Olimpiadi del Cuore in trasferta. Galà in villa per Campi Bisenzio

Trasferta di solidarietà per le Olimpiadi del Cuore. Il 20 febbraio a Villa Castelletti a Firenze Signa ci sarà un grande spettacolo dove saliranno sul palco insieme a me tanti personaggi del mondo dello sport, della tv e della musica per sostenere le famiglie alluvionate della Toscana vittime della esondazione dei fiumi e torrenti principali delle aree di Prato, Campi Bisenzio e Montemurlo. Si calcola che nella sola area di Campi Bisenzio siano stati gravemente danneggiati più di 8000 appartamenti che hanno causato lo sfollamento 26.000 persone che ora vivono separate in più comuni con ospitalità di fortuna.

"Per questo motivo – sottolinea Paolo Brosio ideatore dell’associaizone – abbiamo organizzato insieme alla Misericordia di Campi Bisenzio, al Coordinamento Misericordie Area Fiorentina, al Comune di Campi Bisenzio un grande Galà del Cuore a Villa Castelletti con chef Stellati provenienti dalla Versilia con riferimento a Giuseppe Mancino due stelle Michelin del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, i docenti e gli studenti degli storici Istituti Alberghieri più prestigiosi di Firenze, la scuola del Buontalenti e la scuola dell’Aurelio Saffi. Il coordinamento è stato affidato al catering Guido Guidi di Firenze".

Sul palco del Salone delle Feste di Villa Castelletti saliranno artisti popolari e amati dal grande pubblico per una serata che sarà in parte dedicata a Lucio Battisti e alla musica italiana degli anni 70 – 90. Sarà presente Mogol oltre a Pago con la sua band. L’allestimento luci all’esterno della villa sarà fantasmagorico e realizzato da uno specialista mondiale del settore: Marco Nereo Rotelli che si avvarrà della collaborazione del Critico d’Arte e Curatore Luca Cantore D’Amore. Villa Castelletti sarà completamente illuminata di azzurro e saranno proiettati versi che Mario Luzi, candidato al Premio Nobel per la letteratura, donò a Marco Nereo Rotelli in occasione della 49esima Biennale d’Arte di Venezia “Platea dell’Umanità”. Lo scorso 18 novembre la Nazionale Italiana Cantanti si era già attivata concretamente insieme alle Olimpiadi del Cuore, al Movimento Shalom Toscana sezione di Empoli, alla Fondazione dell’Empoli Calcio Spa con la realizzazione della Partita del Cuore allo Stadio Castellani dove sono stati raccolti più di euro 40.000,00, parte dei quali saranno devoluti ad alcune Misericordie dei Comuni più colpiti.

Fra.Na.