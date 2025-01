Ok all’ampliamento della piscina comunale . Il consiglio approva la variante fino a 250 metri quadrati

Approvata in consiglio la variante al regolamento urbanistico per l’ampliamento della piscina comunale al fine di creare una zona per area bar/ristoro/servizi/magazzino e aumentare gli spazi destinati alle tribune per il pubblico. L’impianto sportivo comunale, realizzato nei primi anni Duemila come intervento perequativo, ha una superficie netta di circa 852 metri quadrati suddivisa fra la zona vasca (677 metri quadrati) e la zona ingresso e servizi (circa 175) e complessivamente la struttura ha un volume di 2.600 metri cubi: con la variante, che ammette la possibilità di ampliare l’impianto fino ad un massimo del 25% della superficie coperta attuale, sarà quindi possibile realizzare un ampliamento comunque non superiore ai 250 metri quadrati così dando anche riscontro all’esigenza, manifestata dai gestori che si sono avvicendati, di più spazi per servizi e magazzini.