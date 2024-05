OK ALL’ACQUA NON POTABILE

Sull’uso del tipo di acqua per fare le docce al mare, il presidente dell’Ambito turistico Versilia Bruno Murzi, sindaco di Forte dei Marmi (Lucca), informa che con Regione Toscana, anche tramite l’opera dell’assessore al turismo Leonardo Marras, è stato trovato un accordo di massima. "L’intesa ha portato a escludere la necessità che le acque di utilizzo negli stabilimenti balneari per docce, lavapiedi e altro, siano catalogate come di tipo potabile". L’accordo segue, si spiega, "una serie di incontri, di concerto con Sib Confcommercio e le associazioni apuo versiliesi dei balneari, sul complesso quadro normativo statale e regionale in materia di acque destinate al consumo umano e alle interpretazioni estensive dello stesso date da alcuni enti regionali. Ai balneari verrà richiesto di eseguire alcune analisi e sarà necessario che i pozzi utilizzati siano regolarmente censiti".