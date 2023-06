Oh my crunch!", arriva a Forte dei Marmi il panino gourmet di Ibiza"

I panini gourmet della modaiola Ibiza si fanno largo a Forte dei Marmi. In via Matteotti (vicino a via Spinetti) ha aperto infatti "Oh my crunch!", l’esperienza numero zero di un futuro franchising internazionale lanciata dallo chef milanese Paolo Amadori. Già executive di Bice a New York e Monte Carlo, docente di Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, Amadori è titolare di diversi locali glamour a Saint Tropez e Ramatuelle dove ha avviato il ristorante italiano "La Forge" affiancato dalla bottega "Atelier de la Forge". "Sono un cuoco, non mi occupavo di panini – racconta Amadori, ambasciatore per il consorzio prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano – quando

il mio amico Alessio Ambrosini ha raccontato al fratello di mia moglie Francesca (che di cognome fa Alessi, erede dell’azienda di accessori di design per la casa ndr.) di aver mangiato un panino favoloso a Ibiza. Il 25 settembre ho preso l’aereo e mi sono fiondato ad assaggiarlo ed è questa formula che propongo in Versilia: in Spagna si chiama Pan de cristal ’flauta’, leggerissimo, quasi impercettibile perchè privo di mollica che copre il sapore. E’ una sorta di piccola baguette idratata al 106%, in sostanza la pasta è liquida perchè la farina non tiene la massa in forma e va lavorata in modo accurato. Il risultato è di estrema digeribilità e aromaticità. Grazie ad un amico importatore catalano la materia prima è originale e ho scelto proprio Forte dei Marmi – conclude Amadori – per questa nuovissima scommessa che punta a dar vita ad un franchising dall’atmosfera familiare e giovanile".

