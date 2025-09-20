Oggi inaugurazione di un dae. Raccolti fondi da due negozi

Cresce, con l’installazione di un nuovo defibrillatore, la rete del progetto “Battiti di cuore. Seravezza comune cardioprotetto”, avviato dall’amministrazione comunale per incrementare la sicurezza in caso di arresto cardiocircolatorio. Il nuovo dae sarà inaugurato oggi alle 11 in via Alpi Apuane n. 2171/H a Querceta, grazie alla sinergia tra due attività commerciali. L’idea è partita da Francesca Canci, titolare di Anthea beauty & hair center, che ha avviato una raccolta di fondi tra la propria clientela; fondamentale anche l’adesione della Risto-bottega La casa del Piero che ha contribuito in modo determinante a questo gesto di attenzione alla comunità. "Si tratta di una bella dimostrazione di sensibilità – commenta l’assessore al sociale Stefano Pellegrini – ed è significativo che all’acquisto e installazione di defibrillatori da parte del Comune, di associazioni del volontariato, della Coop, si uniscano anche realtà commerciali". In programma due nuovi corsi gratuiti a ottobre per apprendere le prime manovre di intervento e l’utilizzo di questo dispositivo. Un appuntamento formativo sarà destinato ai dipendenti comunali, in previsione della prossima installazione di un dae al municipio a Seravezza; l’altro corso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni residenti. Per info e per iscrizioni: [email protected], specificando nome, cognome e cellulare.