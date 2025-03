Offese a Liliana Segre. A processo un 49enne

C’è anche un pietrasantino tra le persone rinviate a giudizio dalla Procura di Milano per le presunte offese indirizzate sui social alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz. Si tratta di un 49enne, A.P., al quale ieri mattina i Carabinieri della stazione di Pietrasanta hanno notificato la convocazione in vista della prima udienza che si terrà il 27 marzo al tribunale del capoluogo lombardo. L’uomo ha un precedente nel 2014, quando era stato denunciato per apologia del fascismo durante una manifestazione in città in occasione della campagna elettorale per le amministrative.

La vicenda era scoppiata a fine gennaio 2023, quando i Carabinieri di Milano denunciarono una ventina di persone – 17 uomini, tra cui il noto cuoco Chef Rubio, e 3 donne – dopo che la senatrice Segre si era rivolta all’Arma in seguito alle offese e minacce a lei rivolte on line. Il riferimento è ad alcuni messaggi ritenuti "di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte". Il 49enne pietrasantino dovrà rispondere del reato d’opinione, che include ipotesi di vilipendio, propaganda e apologia.

d.m.