Occasioni di lavoro alla Mover. Aperto il bando per 15 “vigilini“

Mover, la società che gestisce la sosta a pagamento in città, apre una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria (di massimo 15 candidati) per l’assunzione a tempo determinato, full-time o part-time, della durata di un anno. E prorogabile fino ad un massimo di altri 12 mesi. I lavoratori inseriti saranno chiamati a svolgere le mansioni di ausiliario del traffico e verranno inquadrati nel livello C1.

Per l’ammissione alla selezione è necessario presentare la candidatura entro il termine perentorio delle 16.30 del 30 agosto. Le domande di ammissione – scaricabili sul sito di Mover, a cui dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati e la copia leggibile fotostatica di un documento di identità in corso di validità – potranno essere redatte in formato cartaceo e dunque recapitate in busta chiusa all’ufficio protocollo di Mover (in via Regia, 4) dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Sul retro della busta il concorrente dovrà scrivere il proprio nome, cognome, indirizzo e l’indicazione della selezione alla quale intende partecipare. L’omissione di tali indicazioni comporterà l’esclusione della selezione. In alternativa la domanda potrà essere compilata in formato digitale e inviata – con tutti gli allegati richiesti – tramite Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata della società [email protected].

Ai fini dell’inserimento nella graduatoria Mover procederà con una prove preselettiva – la data sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito www.moverspa.it – che consiste nella soluzione di quiz a risposta multipla su alcune delle materie previste dalla prova orale, che sarà comunicata ai candidati selezionati almeno sette giorni prima dell’inizio degli esami. La prova di valutazione consiste in colloquio orale finalizzato all’approfondimento della conoscenze del candidato sui sistemi operativi (come Windows) e le applicazioni informatiche più diffuse, sulle buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, del codice della strada e del disciplinare della sosta del Comune di Viareggio.

Per partecipare è necessario possedere la cittadinanza italiana, almeno 18 anni, il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità psicofisica a ricoprire il ruolo, il diploma di scuola superiore, e la patente di guida B in corso di validità. E ancora inesistenza di condanne penali, di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione, o di altre misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi.

