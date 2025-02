Nuovo premio per Del Medico

Il pietrasantino di Crociale Fabio Del Medico ha iniziato brillantemente il 2025 su pista. Per il Campione del mondo e italiano juniores dello scorso anno, era il debutto nella categoria superiore (elite e under 23). Il versiliese si è comportato bene ottenendo piazzamenti brillanti che hanno soddisfatto lo staff della Nazionale azzurra. Reduce dal debutto portoghese Del Medico è stato premiato al monastero di Santa Lucia alla Castellina (Firenze) in occasione del raduno annuale del Club Glorie Ciclismo Toscano. A consegnare il riconoscimento al giovane del Velo Club Empoli, è stato tra gli applausi il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Luca Menichetti.

Antonio Mannori