Nuovo maxi parcheggio Arrivano 100 stalli gratis nel terreno vicino l’ex Sem

Oltre 100 parcheggi tra via Oberdan e via Fondi: in consiglio comunale si è votato l’atto di acquisizione del terreno di proprietà Matteucci dove saranno realizzati stalli aggiuntivi a servizio del centro storico. Si comincia anche a parlare concretamente di via alternativa a Camaiore. Due pratiche importanti in tema di mobilità e parcheggi. "Si tratta del disegno generale relativo alla mobilità – spiega l’assessore ad urbanistica ed edilizia Iacopo Menchetti – l’acquisizione del fazzoletto di terra piuttosto ampio tra il parcheggio ex Sem e il ponte di via Fondi risponde ad una scheda norma del piano attuativo recente: l’operazione urbanistica prevede infatti l’acquisizione del terreno di proprietà della famiglia di Alfredo Matteucci, impresario scomparso anni fa, a fronte del cambio di destinazione di un capannone sito sotto la Provinciale vicino ad Incaba". Il capannone da artigianale potrà trasformarsi in un’attività di media distribuzione al dettaglio purché non alimentare. "Per il parcheggio vicino al centro storico esiste un progetto di fattibilità tecnico economica – chiude Menchetti – inoltre abbiamo approvato l’asservimento ad uso pubblico del tratto di viabilità a servizio dei vari capannoni dell’area Incaba, sotto la Provinciale: questo nell’ottica di creare una prima base per la via alternativa di e per la città". Il sindaco Marcello Pierucci, dinanzi alle repliche delle minoranze sui rischi dell’operazione, ha ribadito il miglioramento della qualità di vita della comunità.

Isabella Piaceri