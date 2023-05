Nuovo incarico per il dottor Massei Dirigerà l’unità di salute mentale Il professor Di Fiorino va in pensione

È arrivata una promozione sul campo, dopo tredici anni di servizio nell’ospedale unico della Versilia, per il dottor Jacopo Massei, nominato nuovo responsabile dell’unità funzionale Salute mentale e Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) della Versilia. Da domani andrà dunque a sostituire il professor Mario Di Fiorino, che con il mese di maggio va in pensione concludendo la sua attività nella sanità pubblica e che dunque oggi, nell’ultimo giorno di servizio, l’Azienda sanitaria ringrazia "per l’attività svolta in tutti questi anni".

La nomina del dottor Massei, per lunghi anni nell’equipe del dottor Di Fiorino con il quale ha firmato numerose pubblicazioni e partecipato ad incontri formativi e di divulgazione, è stata stabilita dall’Azienda con una delibera dello scorso 26 maggio firmata dalla direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani, e già da domani il nuovo responsabile del servizio assumerà il ruolo di responsabile nell’ambito territoriale della Versilia, occupandosi quindi sia dei servizi territoriali che di quelli ospedalieri.

Quarantasette anni compiuti il 22 aprile, il dottor Massei si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2003 all’Università di Pisa. E sempre nell’Ateneo pisano ha conseguito al specializzazione in Psichiatria nel 2007. Durante gli anni di formazione si è dedicato ad attività di ricerca clinica e farmacologica, con particolare riferimento ai disturbi dell’umore, ai disturbi psicotici e ai disturbi da uso di sostanze.

Dal 2010 lavora a tampo indeterminato in Versilia come dirigente medico - psichiatria. Già in precedenza impegnato nella programmazione e realizzazione eventi formativi aziendali, dal 2022 è animatore di formazione per il dipartimento di Salute mentale e dipendenze. Dal 2018 ha inoltre ricevuto l’incarico di coordinamento del Centro salute mentale (CSM), svolgendo peraltro attività di integrazione a livello di Zona distretto e collaborando a livello dipartimentale per le attività inerenti l’unità funzionale Salute mentale adulti (UFSMA) della Zona Versilia. Ha al suo attivo vari incarichi di alta specializzazione, attività di docenza e numerose pubblicazioni.

