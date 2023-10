Nuovo furto di bandiera: "Ricollocherò all’infinito quel vessillo di Israele"

E due. Ignoti hanno rubato per il secondo giorno consecutivo la mandiera di Israele che Francesco Speroni aveva appeso fuori dalla porta di casa a due passi da Palazzo Mediceo. Dopo il primo blitz all’interno dell’abitazione (sconosciuti hanno scavalcato il cancello) per strappar via il vessillo, Speroni ne ha subito ricollocato un’altra. Ma i ladri non si sono fermati qui e l’altra sera, quando il proprietario era presente, hanno di nuovo portato via la bandiera. "Erano le 22,30 e ho sentito un rumore all’esterno – racconta Francesco Speroni – così ho aperto la porta e ho visto un’auto fuggire via a gran velocità. Ma non mi scoraggio di certo: ho già ordinato un gran quantitativo di bandiere e continuerò ad appendere fuori il vessillo di Israele. Chi la dura la vince"