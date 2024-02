Nuovo asilo, partiti i lavori. Un’opera da quasi 2 milioni. Potrà ospitare 50 bambini

Partito ieri il cantiere per la realizzazione del nuovo (ed unico) asilo nido a Marzocchino in aderenza alla scuola d’infanzia “Collodi” di Marzocchino, andando così a creare un vero e proprio polo scolastico all’interno del quale ricade anche la scuola media Pea. L’intervento prevede la realizzazione di un edificio di un solo piano, quindi a bassissimo impatto ambientale, con un’ampia area giardino ad uso esclusivo dei bambini che frequenteranno il nido. La superficie totale della struttura, di circa 550 metri quadri, permetterà l’accoglienza di 50 bimbi di cui 10 lattanti. Gli ambienti prevedono ampi spazi per le attività, il gioco, il riposo, cucina, refettorio, locale lavanderia, uffici e giardino didattico, con la presenza di ampie facciate vetrate che garantiscono luce naturale e una sorta di permeabilità tra interno ed esterno. Il costo dell’opera ammonta a quasi 2 milioni, di cui oltre 1 milione e 350 mila euro derivanti da fondi del Pnrr, intercettati grazie al gruppo di lavoro coordinato dall’assessore Michele Silicani e istituito proprio con il fine di ricercare tutti i possibili canali di finanziamento. La cifra restante sarà invece a carico delle casse comunali.

"Aver raggiunto questo obiettivo dopo soli due anni di amministrazione è una bella soddisfazione - commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – cercheremo adesso di guadagnare ulteriore tempo progettando fin d’ora l’arredamento e l’acquisto delle attrezzature. Ho fiducia che il cantiere vada avanti spedito, la ditta sembra assai ben organizzata, e due esperti come l’assessore Michele Silicani e la consigliera Elena Luisi, seguiranno per me ogni singola fase di avanzamento dell’opera, dandomi informazioni e proponendomi suggerimenti utili al migliore sviluppo del cantiere".