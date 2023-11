Nuovi posti di lavoro. Giovani imprenditori con voglia di investire. E pronti ad assumere

Metti nel calederone un settore che gode di ottima salute come la nautica, il dinamismo di un trio di imprenditori con tanta voglia di investire e una buona dose di fantasia applicata, ed ecco spiegato come una società viareggina in espansione stia puntando a un aumento del personale che supera il 20 per cento.

Gli imprenditori sono Claudio Di Francesco, Lisa Benedetti e Yuri Simonini. La loro partnership è piuttosto recente: in prima battuta, le attività del gruppo erano portate avanti da quattro soci. Poi un paio si sono definati, e al fianco di Di Francesco e Simonini è entrata Benedetti. Il board gestisce diverse aziende che operano nei più svariati ambiti: la Number One Ls Srl, che si occupa di illuminazione; la Bonifika Srl, che opera nel campo dello smaltimento di rifiuti (anche pericolosi); la Sd Real Estate che lavora in ambito immobiliare, la Centro Antincendio Srl che commercia estintori, e infine le due realtà su cui si stanno concentrando i nuovi investimenti, che si aggiungono a quelli già realizzati nel settore immobiliare: la Bds attiva nel campo della progettazione navale e la Laser Marine, azienda di lavorazione dell’acciaio nautico Ad oggi, fanno capo a queste realtà oltre 70 dipendenti. Ma l’obiettivo è assumerne a breve un’altra quindicina.

La società si è appena espansa acquisendo un nuovo capannone al Varignano, che si somma ai due già attivi alle Bocchette per un totale di 1.700 metri quadri dedicati alla produzione. "Ma in breve tempo investiremo per aumentare ulteriormente gli spazi a disposizione – raccontano i soci – arrivando in totale a 2.700 metri quadri". Con questa visione, la società cerca nuove figure da immettere in organico. "Su Laser Marine e Bds – spiegano ancora i soci –, abbiamo bisogno di gente che sia pratica di carpenteria: acciaisti, lucidatori... E dal punto di vista della progettazione, servono tecnici che sappiano lavorare con i programmi di ultima generazione per la progettistica navale". Le applicazioni sono varie come le idee del gruppo di soci, che ha allo studio l’apertura di un punto vendita con Bds dedicato agli oggetti di ferramente e agli accessori in ambito nautico.

Tra ufficio tecnico e operai specializzati (professionalità sempre più appetite nel mondo della nautica), le figure ricercate sono almeno una quindicina. E le opportunità di lavoro non mancheranno. "Abbiamo appalti che vanno da Livorno alla Spezia. Stiamo portando a termine una riorganizzazione sia in termini di ambienti che di personale e abbiamo bisogno di nuove persone che ci aiutino ad affrontare il mercato. Le commesse sono importanti: per i prossimi anni – concludono –, sia i lavori che gli investimenti in programma si calcolano in termini di milioni di euro".

Daniele Mannocchi