Nuova sala del sociale e sede dell’associazione Ticci

Sarà inaugurata stamani alle 11.30 la nuova saletta del sociale che diverrà sede anche dell’organizzazione a sostegno della dislessia “Francesco Ticci”, al primo piano della sede del municipio in via Fratelli Rosselli. Un’organizzazione che opera in stretto raccordo anche col reparto di neuropsichiatria del Versilia, guidato dalla dottoressa Stefania Millepiedi, e già presente alla Casa dei giovani. "Una associazione – spiega l’assessore al sociale Stefano Pellegrini – capace di creare un solido anello di congiunzione nel nostro tessuto sociale, come dimostra il sostegno offerto alla Rete comunale della solidarietà o il recente contributo al Gruppo per servire per l’acquisto di un nuovo mezzo". Lo spazio sarà dunque a disposizione di questa associazione tutti i venerdì pomeriggio, con uno sportello di ascolto e supporto psicologico per i genitori di bambini con difficoltà legate ai disturbi di apprendimento, mentre negli altri giorni sarà funzionale ai servizi sociali del Comune. "Per la nostra associazione è una grande opportunità avere uno spazio nel territorio di Seravezza – commenta Lisa Della Buona, mamma di Francesco Ticci – la stanza che ci ha concesso l’amministrazione comunale ci permette di dare continuità nell’aiuto a tante famiglie del territorio versiliese".

Fra.Na.