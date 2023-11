Nuova piazza: la progetterà l’architetto Pacini

Affidato all’architetto Marco Pacini l’incarico per il progettazione della nuova piazza pubblica al posto della Greppia. Procede dunque spedito l’iter per la realizzazione della piazza pubblica in adiacenza alla chiesa di Sant’Ermete. Dopo aver approvato il documento di indirizzo alla progettazione seguendo la normativa di legge, l’ufficio tecnico ha provveduto a dare incarico di progettazione all’architetto Marco Pacini per un importo di 30mila euro (offerta presentata con un ribasso del 16,76525%), con affidamento diretto come previsto relativamente ai lavori di importo inferiore a 150mila euro. Il conferimento riguarda la prima fase del progetto, quello di fattibilità tecnico-economica ed autorizzazione paesaggistica, propedeutico ad iniziare il processo di esproprio dell’ex Greppia, per cui sono necessari diversi passaggi burocratici - sempre a cura del settore tecnico del Comune - tra cui avviare la variante al Regolamento Urbanistico, procedimento che anticipa il Piano Operativo. Il sindaco quindi, come annunciato, va a dritto nel progetto annunciato in campagna elettorale di arrivare al completo abbattimento dell’edificio da decenni in completo abbandono.