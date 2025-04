Nunzio, dalla Norvegia alle Apuane: "Bello vivere nella casetta in pietra"

Ha girato mezzo mondo, fermandosi a lungo in Norveglia. Ma oggi Nunzio Annunziata, 44 anni, originario di Sarno, in provincia di Salerno, ha deciso di trasferirsi sulle Alpi Apuane, in una casetta in pietra. Ha scelto l’alpeggio di Ranocchiaia, a oltre 800 metri sul livello del mare, ai piedi del monte Pania per vivere in simbiosi con la natura: eppure qui le auto non arrivano, si deve percorrere un sentiero di oltre 20 minuti che si imbocca da sopra Pruno. Ma per Nunzio questo non è un problema: "Ho già portato a spalla quintali di mattoni, tavole e attrezzature varie, che mi sono servito per la manutenzione straordinaria - spiega col sorriso – devo finire la parte dell’impianto fotovoltaico, il pacco batterie e il quadro elettrico. Anche le opere murarie le ho realizzate tutto da solo". Di professione è un elettrotecnico, ma in realtà sa fare di tutto: lavora come manutentore in un albergo a Marina di Pietrasanta e ogni giorno fa avanti e indietro da lassù: scende dalle Alpi Apuane per arrivare fino sulla costa. E con decisione si è recato all’ufficio anagrafe proprio per chiedere la nuova residenza.

"La mia residenza passerà - spiega - direttamente dalla Norvegia a Stazzema, dove ho acquistato tre anni fa la mia prima abitazione della vita, e pian piano l’ho ristrutturata. Qui tengo pulito il verde intorno, ho piantato le viti, i pomodori e gli zucchini (che me li mangiano i cinghiali) e ultimamente ho installato una antenna dato che ho la patente da radioamatore e posso utilizzare le frequenze radio". Nunzio in Toscana è arrivato per la prima volta 15 anni fa, quando fece il militare a Livorno. "In quell’occasione ho conosciuto Pisa, sono stato a lavorare all’Isola d’Elba e poi ho viaggiato tre anni finché non mi sono fermato in Norvegia", racconta. Lì ha lavorato per una multinazionale norvegese occupandosi di riparazione elettromeccaniche. Un’altra esperienza è stata in Africa a Khartum dove ha prestato servizio con Emergency all’ospedale cardiochirurgo dopo aver tenuto un corso per apparecchiature radio medicali. Poi è stato in Trentino, a Pesaro e Urbino, per poi arrivare in Versilia. "Desideravo fermarmi in un paesino - dice Nunzio - da ripopolare. Qui mi sono subito sentito a casa; le Alpi Apuane per me significano l’opposizione ai regimi totalitari e da un punto di vista geo-morfologico coabitano qui il mare e la montagna". Avrà pure una vicina di casa speciale: l’assessore Anna Guidi, che da 43 anni possiede una abitazione proprio in quel borgo.

Francesca Navari