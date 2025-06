Notturni sul lago. Scienza e musica. Dialoghi di cultura

La bellezza del tramonto sul lago, il fascino della musica, la tranquillità di un parco immerso nella natura si fondono in un’esperienza culturale unica. È questo lo spirito di “Notturni Pucciniani”, un ciclo di incontri curato dal giornalista Tommaso Strambi, realizzato in collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano e con il patrocinio della città di Viareggio. Una serie di appuntamenti, tutti alle 18.30, dove l’arte incontra la scienza, la storia e la contemporaneità, in un luogo intriso di suggestione: il Parco della Musica del Gran Teatro Puccini, che si è arricchito di una platea all’aperto: 200 posti a sedere, un maxi schermo e un palco che ospiterà talk, approfondimenti, momenti musicali. E poi tanti ospiti: relatori di grande prestigio provenienti dal mondo delle istituzioni, dell’università, della medicina, della musica e del giornalismo. Ognuno con un bagaglio professionale e umano capace di offrire al pubblico riflessioni originali, stimoli culturali e prospettive inedite, per una rassegna “fuori dal coro”.

"L’idea dei Notturni nasce dal desiderio di far vivere il parco del Gran Teatro anche al di fuori della grande opera pucciniana – afferma il pesidente della Fondazione Puccini, Fabrizio Miracolo –. Accogliere incontri come i Notturni significa immaginare una nuova dimensione del Festival: più inclusiva e capace di avvicinare nuovi spettatori".

"Ringrazio il presidente per la fiducia nel propormi l’ideazione di questa rassegna – aggiunge Tommaso Strambi –: una sfida che ho accettato con entusiasmo. Sarà un approccio inedito al mondo di Puccini: un confronto fra discipline, voci diverse che dialogano nel segno della bellezza e della curiosità". Si comincia oggi con l’incontro “Villa Caproni e l’economia della bellezza” con il sindaco Giorgio Del Ghingaro, il presidente della Fondazione Simonetta Puccini Giovanni Godi, e Nicola Bellini ordinario della Scuola Sant’Anna.