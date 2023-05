"Non me lo aspettavo Sono felice e sorpreso"

VIAREGGIO

Filippo D’Arliano è uno studente della ID: un suo scritto, intitolato "Una pozione per un withcer" fa parte del libro pubblicato negli scorsi giorni. "In una terra lontana di nome Velen un giovane witcher vagava senza espressione. Il suo nome era Joel da Rivia, un Witcher di soli cento anni. Vagando per le terre desolate della regione intravide un bosco rigoglioso e gli fece strano che in mezzo a tutta quella desolazione provocata dalla guerra ci fosse una foresta così grande, ma continuò il suo cammino senza far trapelare emozione". L’incipit del racconto scritto dal giovane studente.

Cosa hai provato mentre scrivevi il tuo racconto?

"Sono partito con l’idea di voler scrivere un testo fenomenale… ".

Quali emozioni hai provato?

"Non ho mai scritto un racconto che poi sarebbe stato pubblicato. Non me l’aspettavo: ero felice e sorpreso. È stata una cosa positiva e una cosa bella".

Di cosa parla?

"È un racconto fantasy, molto cupo, ho preso spunto da un libro che si intitola "The witchers".

Questo è il presente. Cosa vuoi fare da grande?

"Il cuoco o lo chef".

A.G.