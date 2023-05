"Non fermate la musica!" Successo per il flash mob

Seduti, in piedi, appoggiati l’uno all’altro, alcuni con la testa sulla spalla del compagno di banco o di mille avventure. I loro sguardi all’unisono diretti verso il palco, mentre dal palco le note uscite dagli strumenti a fiato dei tre orchestrali del Festival Pucciniano li hanno fatti vibrare facendo capire quanto sia importante la musica nella loro formazione. E poi gli applausi, scroscianti e spontanei, di studenti e insegnanti desiderosi che quella magia non finisca mai. Folla ed emozioni hanno decretato il successo del flash mob "Non fermate la musica!", promosso dal Festival Pucciniano in collaborazione con il Comune con l’obiettivo di impedire la chiusura dell’indirizzo musicale alle scuole medie “Viani“ di Viareggio e “Gragnani“ di Torre del Lago. I due plessi – a partire da quello viareggino – hanno ospitato l’iniziativa ieri mattina di fronte a un’autentica folla, dando seguito all’appello del sindaco Giorgio Del Ghingaro finalizzato a scongiurare la fine di un’esperienza che tutti hanno definito molto importante.

La Fondazione Festival Pucciniano ha affidato questa mobilitazione a tre elementi dell’orchestra del festival, ossia Elena Giannesi (oboe), Davide Maia (fagotto) e Antonio Fornaroli (clarinetto). Il tutto, tra l’altro, nell’ambito della “XII Rassegna delle scuole a indirizzo musicale“, in corso ancora oggi nell’auditorium Enrico Caruso a Torre del Lago. Si tratta infatti di una rassegna che fin dalla sua nascita si svolge a Torre del Lago grazie alla lungimiranza dei presidi e dei docenti e alla Fondazione Festival Pucciniano, che ha voluto spalancare il teatro ai giovani che hanno scelto di fare musica e che si ritrovano sul palcoscenico pucciniano pre presentare i loro saggi di fine anno. "È una festa della musica per la musica – sottolineano dal Festival – con un’invasione di ragazzi e ragazze orgogliosi di presentare i loro primi lavori di musicisti, fieri del loro strumento e incoraggiati dai loro insegnanti a proseguire nel percorso dello studio e della condivisione della musica". Valori che hanno portato infatti alla decisione di organizzare i due flash mob di ieri mattina nelle due scuole medie per sensibilizzare chi di dovere in merito a questo tema molto sentito. Non solo in città, basti pensare all’intervento di Mirella Castelli – che abbiamo pubblicato mercoledì – "nonna di Genova amante della musica" la cui nipote Alice abita a Torre del Lago e frequenta la terza media alle “Gragnani“, dove nei giorni scorsi ha tenuto il suo ultimo concerto con l’orchestra della scuola. "Queste decisioni – aveva detto – sono insensate e depauperano i nostri ragazzi e il nostro futuro: Puccini sarebbe contrario".

Daniele Masseglia