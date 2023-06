Noi non dimentichiamo", martedì audizione al Senato sulla prescrizione"

È stata fissata per martedì 27 giugno un’audizione in commissione giustizia al Senato con il coordinamento “Noi non dimentichiamo“, che riunisce i familiari della stragi italiane. Il tema è la prescrizione, che per la strage di Viareggio ha cancellato i reati di incendio, lesioni e omicidio colposo. In ponte anche un incontro con il Ministro della giustizia Carlo Nordio. "E per l’inverno – dice Marco Piagentini – vorremmo poter incontrare anche il Ministro dei Trasporti per parlare di sicurezza".