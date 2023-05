"Noi contribuito al buon risultato di Italia Viva"

Ancora schermaglie a distanza tra Italia Viva e Azione. Ad intervenire stavolta è il segretario regionale di Azione Marco Remaschi (nella foto), il quale giorni fa ha annunciato il sostegno a Giovannetti all’insaputa di Luca Mori, in quota Italia Viva e candidato al primo turno con “Alternativa per Pietrasanta“, alquanto sorpreso di questa mossa. "A Mori – scrive Remaschi – non ho detto quello che lui e la sua lista avrebbero dovuto fare, tanto che la mia opinione non è mai stata né cercata né voluta. Come segretario regionale ho tutta la legittimità a dare indicazioni a iscritti e simpatizzanti del mio partito, tanti o pochi che siano. Il risultato di Pietrasanta è al di sopra del dato raccolto per le politiche. È frutto dell’impegno di tutti: di Mori, della lista che ha creduto in lui, ma anche di Azione. Per far politica servono più lucidità e pragmatismo".