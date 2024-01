Nocchi piange Ivana. Era l’anima del rione

E’ morta la fondatrice e anima del rione Nocchi: Ivana Bertola, 72 anni, se n’è andata dopo una lunga malattia affrontata con estrema dignità. Lascia due figli, Renato e Laura, la nipote Benedetta e tutti gli altri parenti in un dolore profondo. Ivana era la vedova di Roberto Frediani, detto ‘braone’, leader storico del Palio dei Rioni, deceduto anni fa. Donna allegra, disponibile, piena di vita, madre e nonna amorevole, mancherà moltissimo al borgo: “Siamo costretti a dirle addio - afferma Mariano Pizzi, presidente del rione - era una colonna per tutti noi, dietro le quinte, ma fondamentale”. Date le precarie condizioni di salute di Ivana, il Nocchi aveva annullato l’evento benefico del 5 gennaio al caffè’ Rossano, che comunque prosegue con le offerte per il Meyer. Ivana cuciva le bandiere, seguiva tutto, attenta e mai in mostra. “Adesso sarete di nuovo una coppia super tu e Roberto” chiudono i membri del rione.